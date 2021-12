Preghiera della sera 30 Novembre 2021 | “Veglia sul mio sonno o Padre”

(Di martedì 30 novembre 2021) “sul mio”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al, al Figlio ed allo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ItaliaViva : È morto stanotte #EnnioDoris, fondatore di #Mediolanum. Era un uomo che aveva una fede profonda e dei valori grandi… - ventoc : RT @chiesadimilano: #kaire20e32 I POVERI, IL GEMITO DELLA SPERANZA Dall'Emporio Caritas di Lambrate parole di preghiera e di speranza con… - CiaoKarol : GESU' BAMBINO, VOGLIAMO FARTI SPAZIO NEI NOSTRI CUORI, NELLE NOSTRE FAMIGLIE, NELLE NOSTRE CASE, NELLE NOSTRE CITTA… - papaboys113 : Coroncina potente al Bambino Gesù. Preghiera della notte tra il 30 novembre e l’1 dicembre 2021… - CiaoKarol : Coroncina potente al Bambino Gesù. Preghiera della notte tra il 30 novembre e l’1 dicembre 2021: Coroncina potente… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della

E' quanto rimarca il Papa nel Messaggio fatto giungere oggi al Patriarca ecumenico di Costantinopoli nel giornomemoria liturgica di Sant'Andrea Apostolo., conversione interiore, ...... Creatore del cielo eterra; nell'unico Signore Gesù Cristo, suo Figlio, che si fece uomo per ... Possa nostro Signore aiutarci a essere pronti ad abbracciare questo dono attraverso la, ...Città per la vita contro la pena di morte. Martedì 30 novembre alle ore 17.30, si terrà sul sito www.santegidio.org il webinar internazionale “No Justice without Life”, evento promosso da Sant’Egidio ...Primo anniversario dell'uccisione di fratel Leonardo Grasso. Il ricordo di fratel Carlo Magione e del vescovo Antonino Raspanti. San Camillo ...