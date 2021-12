Pradè | «Dobbiamo dare continuità a quello che facciamo | è il prossimo step da fare»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 novembre 2021) Daniele, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro la Sampdoria Daniele, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro la Sampdoria TIFOSI – «Questo campo fa la differenza per noi. Oggi i tifosi sono stati incredibili, siamo passati in svantaggio 1-0, ma hanno capito che stavamo giocando solo noi. Potevamo abbatterci dopo aver preso gol alla prima azione. Bravi i ragazzi, bravo il mister, abbiamo fatto una grande partita. Adessoche: è ilche». VITTORIA – «Abbiamo fatto il 68% di possesso palla, non abbiamo avuto frenesia, siamo ...