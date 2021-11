Possibili nuovi abbonamenti DAZN per il prossimo anno (Di martedì 30 novembre 2021) In vista della prossima stagione di calcio, DAZN starebbe valutando più opzioni di abbonamento. A quanto pare, la piattaforma dello sport in streaming si è messa a lavoro per introdurre nuovi livelli di sottoscrizione per tutelare il servizio e l’investimento sui diritti della Serie A. Una variazione ritenuta necessaria, soprattutto per placare i malumori tra gli utenti, indispettiti in seguito alla proposta di ridurre l’accesso ai contenuti su due dispositivi differenti. Per quest’anno i piani di abbonamento non subiranno modifiche, ma è molto probabile che dalla prossima stagione 2022/2023 qualcosa cambierà. Tale argomento era stato accennato da DAZN lo scorso 16 novembre durante un meeting con il Ministro Giorgetti, illustrando le proposte di rimodulazione e ampliamento delle loro offerte con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 novembre 2021) In vista della prossima stagione di calcio,starebbe valutando più opzioni di abbonamento. A quanto pare, la piattaforma dello sport in streaming si è messa a lavoro per introdurrelivelli di sottoscrizione per tutelare il servizio e l’investimento sui diritti della Serie A. Una variazione ritenuta necessaria, soprattutto per placare i malumori tra gli utenti, indispettiti in seguito alla proposta di ridurre l’accesso ai contenuti su due dispositivi differenti. Per quest’i piani di abbonamento non subirmodifiche, ma è molto probabile che dalla prossima stagione 2022/2023 qualcosa cambierà. Tale argomento era stato accennato dalo scorso 16 novembre durante un meeting con il Ministro Giorgetti, illustrando le proposte di rimodulazione e ampliamento delle loro offerte con ...

