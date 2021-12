Pestato dallo stalker dell’amica: Cosimo Damiano Bologna è morto (Di martedì 30 novembre 2021) Due settimane di agonia poi il triste epilogo: è morto il 50enne Cosimo Damiano Bologna, aggredito brutalmente per aver difeso l’amica. É morto Cosimo Damiano Bologna, l’uomo originario di Canosa di Puglia, malmenato mentre stava intervenendo per difendere la sua amica lo scorso 13 novembre. Cosimo era in condizioni disperate quando è stato ricoverato in terapia intensiva ad Andria. POTREBBE INTERESSARTI: Roberto Cazzaniga, chi è il pallavolista truffato dalla finta fidanzata Ospedale di Andria dove è moto Cosimo Damiano BolognaL’uomo che l’uomo che l’ha aggredito, un 58enne pregiudicato, è in stato di fermo al in carcere a Trani. Le forze dell’ordine sono ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 novembre 2021) Due settimane di agonia poi il triste epilogo: èil 50enne, aggredito brutalmente per aver difeso l’amica. É, l’uomo originario di Canosa di Puglia, malmenato mentre stava intervenendo per difendere la sua amica lo scorso 13 novembre.era in condizioni disperate quando è stato ricoverato in terapia intensiva ad Andria. POTREBBE INTERESSARTI: Roberto Cazzaniga, chi è il pallavolista truffato dalla finta fidanzata Ospedale di Andria dove è motoL’uomo che l’uomo che l’ha aggredito, un 58enne pregiudicato, è in stato di fermo al in carcere a Trani. Le forze dell’ordine sono ...

