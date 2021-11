Pesante sanzione al tifoso per le molestie a Greta Beccaglia: la decisione del questore di Firenze (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo le molestie alla giornalista Greta Beccaglia, è arrivata, infine la sanzione per il colpevole. L’uomo, tale Andrea Serrani, 45 anni, originario di Chiaravalle ha ricevuto ben tre anni di Daspo. Queste le sue dichiarazioni ad una tv locale: “Avevamo perso e ho fatto quel gesto in un momento di stizza e per goliardia. Non avrei mai pensato a tutto quello che sta succedendo. Il mio avvocato sta cercando l’avvocato della giornalista, voglio farle le scuse ufficiali” . Il tifoso viola, oltre ad essere costretto a stare lontano dagli stadi è anche indagato per violenza sessuale. Leggi su rompipallone (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo lealla giornalista, è arrivata, infine laper il colpevole. L’uomo, tale Andrea Serrani, 45 anni, originario di Chiaravalle ha ricevuto ben tre anni di Daspo. Queste le sue dichiarazioni ad una tv locale: “Avevamo perso e ho fatto quel gesto in un momento di stizza e per goliardia. Non avrei mai pensato a tutto quello che sta succedendo. Il mio avvocato sta cercando l’avvocato della giornalista, voglio farle le scuse ufficiali” . Ilviola, oltre ad essere costretto a stare lontano dagli stadi è anche indagato per violenza sessuale.

