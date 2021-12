Percassi: 'Gasperini ha rinnovato fino al 2024. È lui l'uomo giusto' (Di martedì 30 novembre 2021) Era nell'aria, ma Luca Percassi lo ha annunciato in diretta tv: "Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto di Gian Piero Gasperini, è al centro del progetto e lo sarà fino al 2024, con ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 novembre 2021) Era nell'aria, ma Lucalo ha annunciato in diretta tv: "Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto di Gian Piero, è al centro del progetto e lo saràal, con ...

Advertising

Gazzetta_it : Percassi: 'Gasperini ha rinnovato fino al 2024. È lui l'uomo giusto' - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio di Percassi in diretta TV: #Gasperini e l'#Atalanta insieme fino al 2024, con opzione per… - SkySport : Atalanta, l'annuncio di Percassi: 'Gasperini ha firmato il rinnovo fino al 2024' #SkySport #Atalanta #Gasperini… - ilgiovanemassi : RT @corradone91: #Percassi ha annunciato a #DAZN il rinnovo di #Gasperini: resterà all'#Atalanta fino al 2024 - cptscor : grande percassi ma non capisco come mai tenga una testa di cazzo come gasperini ! -