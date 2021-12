Percassi annuncia | “Oggi Gasperini ha rinnovato | contratto fino al 2024 con opzione”

(Di martedì 30 novembre 2021) Luca, amministratore delegato dell’Atalanta, hato a Sky Sport il rinnovo didel tecnico nerazzurro, Gian Piero: “abbiamo formalizzato un prolungamento dicon il mister. Proprio stamattina abbiamo trovato il tempo per farlo, lui è al centro del nostro progetto. Il nuovo accordo èalconper il 2025”. Foto: sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

