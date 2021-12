Percassi annuncia | «Gasperini ha rinnovato con l’Atalanta fino al 2024»

(Di martedì 30 novembre 2021) Luca, amministratore delegato del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Dea Luca, ad del, hato il rinnovo del tecnico Gian Piero. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport. DICHIARAZIONI – «Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento del contratto del mister. Proprio stamattina abbiamo trovato il tempo utile per farlo. Lui è un elemento centrale del nostro progetto. Il nuovo accordo saràal giugno del, con opzione per rinnovare anche nel 2025». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sono arrivate dichiarazioni importanti dall'amministratore delegato dell'Atalanta Lucasulle colonne de L'Eco di Bergamo questa mattina (11 ottobre): il numero 2 della Dea ha confermato una ...Lo sviluppo degli store è dal 2016 in accordo con il gruppo. Il più grande store d'Italia ... l'azienda degli intramontabili mattoncini LEGOgli ottimi risultati del primo semestre ...Dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia, il presidente dell'Atalanta Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport annunciando a sorpresa il rinnovo di Gian Piero Gasperini come allenatore ...Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha confermato l’accordo per il rinnovo di mister Gasperini Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha annunciato il rinnovo del tecnico Gian Piero Gasper ...