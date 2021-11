Paura ad Acilia | non si ferma all’alt e scappa con l’auto sequestrata | pericoloso inseguimento | era anche senza patente

(Di martedì 30 novembre 2021) Rocambolescoad. Un 34enne romano, con precedenti, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e guida. L’uomo non si èto ad un posto di controllo dei Carabinieri, dando vita ad unlungo le vie di. Bloccato dai militari, a seguito di accertamenti, è emerso chesu cui viaggiava era sottoposta a fermo amministrativo, priva di assicurazione e di revisione, e che al guidatore era stata revocata la. I controlli nel X Municipio L’operazione si inserisce nel più ampio report stilato dall’Arma a seguito delle attività di controllo poste in essere sul territorio nelle ...

