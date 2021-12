Paul Walker, la figlia ricorda il padre per l'anniversario della sua morte: "Mi manchi smisuratamente" (Di martedì 30 novembre 2021) In occasione dell'ottavo anniversario della morte di Paul Walker, la figlia Meadow Walker ha ricordato il padre e gli ha dedicato un commovente post sul suo profilo Instagram. Meadow Walker ha omaggiato suo padre in occasione dell'ottavo anniversario della morte di Paul Walker. La modella ha dedicato al protagonista di Fast & Furious un toccante post condiviso attraverso il suo profilo Instagram. Paul Walker è morto il 30 novembre 2013 a causa di un incidente stradale e oggi, esattamente otto anni dopo la sua dipartita, Meadow Walker ha omaggiato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021) In occasione dell'ottavodi, laMeadowhato ile gli ha dedicato un commovente post sul suo profilo Instagram. Meadowha omaggiato suoin occasione dell'ottavodi. La moha dedicato al protagonista di Fast & Furious un toccante post condiviso attraverso il suo profilo Instagram.è morto il 30 novembre 2013 a causa di un incidente stradale e oggi, esattamente otto anni dopo la sua dipartita, Meadowha omaggiato ...

