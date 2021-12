Pallone d’Oro, polemica Cristiano Ronaldo: ecco cosa è successo (Di martedì 30 novembre 2021) Messi ha vinto il suo settimo Pallone d’Oro; un successo che ha creato non poche polemiche tra cui una con protagonista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo (Getty Images)Nella serata di ieri Leo Messi ha vinto il suo settimo Pallone d’Oro; il fuoriclasse del PSG è stato premiato dopo una stagione in cui, oltre ad aver tenuto in piedi un Barcellona in piena crisi, ha anche avuto il merito di vincere finalmente un trofeo con la sua nazionale (la Copa America). Il successo del classe 1987 ha causato non poche polemiche. I social sono stati letteralmente invasi dai commenti di chi avrebbe voluto vedere la vittoria di uno tra Jorginho, Lewandowski e Benzema. Il centrocampista azzurro è stato capace di conquistare, nel giro ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 30 novembre 2021) Messi ha vinto il suo settimo; unche ha creato non poche polemiche tra cui una con protagonista(Getty Images)Nella serata di ieri Leo Messi ha vinto il suo settimo; il fuoriclasse del PSG è stato premiato dopo una stagione in cui, oltre ad aver tenuto in piedi un Barcellona in piena crisi, ha anche avuto il merito di vincere finalmente un trofeo con la sua nazionale (la Copa America). Ildel classe 1987 ha causato non poche polemiche. I social sono stati letteralmente invasi dai commenti di chi avrebbe voluto vedere la vittoria di uno tra Jorginho, Lewandowski e Benzema. Il centrocampista azzurro è stato capace di conquistare, nel giro ...

