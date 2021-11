Pallone d’Oro, l’attacco di Cristiano Ronaldo a France Football: “Mentono” (Di martedì 30 novembre 2021) Il portoghese ha attaccato la celebre rivista Cristiano Ronaldo non ha gradito certe frasi del passo.Ieri, 29 novembre, a Parigi, France Football ha assegnato il settimo Pallone d’Oro a Lionel Messi. Con l’ennesimo rinascimento, l’argentino ha superato di due lunghezze Ronaldo, fermo a quota cinque. L’ex juventino ha inoltre ben pensato di prendersela proprio con tutta l’organizzazione. Ronaldo ha criticato il caporedattore di France Football, Pascal Ferre. Quest’ultimo aveva detto come l’obiettivo del numero 7 del Portogallo fosse quello di vincere il Pallone d’Oro solo per superare Messi. Su Instagram così è arrivata la replico di Ronaldo: “Ha mentito, ha usato il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 novembre 2021) Il portoghese ha attaccato la celebre rivistanon ha gradito certe frasi del passo.Ieri, 29 novembre, a Parigi,ha assegnato il settimoa Lionel Messi. Con l’ennesimo rinascimento, l’argentino ha superato di due lunghezze, fermo a quota cinque. L’ex juventino ha inoltre ben pensato di prendersela proprio con tutta l’organizzazione.ha criticato il caporedattore di, Pascal Ferre. Quest’ultimo aveva detto come l’obiettivo del numero 7 del Portogallo fosse quello di vincere ilsolo per superare Messi. Su Instagram così è arrivata la replico di: “Ha mentito, ha usato il ...

