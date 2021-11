Pallone d’Oro, ha ragione Messi: “France Football deve risarcire Lewandowski” (Di martedì 30 novembre 2021) Parigi – Leo Messi vince il Pallone d’Oro 2021. E’ il settimo della sua carriera. Il 34enne attaccante del Psg e della Nazionale argentina ha preceduto il 33enne centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Terzo posto per l’azzurro Jorginho, capace di vincere gli Europei con l’Italia e la Champions League con il Chelsea. “Ogni volta che ho vinto il Pallone d’Oro mi è sempre mancato qualcosa, questa volta ci sono riuscito e credo che la vittoria con l’Argentina mi abbia portato a vincere questo premio”, ha detto Messi riferendosi al trionfo con la Nazionale in Coppa America. “Ringrazio i miei compagni di squadra del Barcellona e ora del Psg, ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei fratelli. E’ un onore per me aver lottato con ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 novembre 2021) Parigi – Leovince il2021. E’ il settimo della sua carriera. Il 34enne attaccante del Psg e della Nazionale argentina ha preceduto il 33enne centravanti del Bayern Monaco Robert. Terzo posto per l’azzurro Jorginho, capace di vincere gli Europei con l’Italia e la Champions League con il Chelsea. “Ogni volta che ho vinto ilmi è sempre mancato qualcosa, questa volta ci sono riuscito e credo che la vittoria con l’Argentina mi abbia portato a vincere questo premio”, ha dettoriferendosi al trionfo con la Nazionale in Coppa America. “Ringrazio i miei compagni di squadra del Barcellona e ora del Psg, ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei fratelli. E’ un onore per me aver lottato con ...

