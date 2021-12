“One second” è il nuovo film di Zhang Yimou (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – , il regista che in passato è stato candidato agli Oscar con “Lanterne rosse”, “La foresta dei pugnali volanti” e “Hero”. La pellicola acclamata dalla critica, dopo aver superato una censura durata quasi due anni, racconta la storia di Zhang Jiusheng, fuggito da un campo di lavoro forzato per cercare di rivedere, in un frammento di un cinegiornale governativo, la propria figlia. Da anni ha perso i contatti con la famiglia e per lui quelle immagini hanno un valore affettivo inestimabile. Una ricerca rocambolesca piena di colpi di scena, che culmina in un atto d’amore e di commozione che travolgerà i protagonisti della storia narrata dal celebre regista. “One second” sarà al cinema dal 16 dicembre ed è distribuito da Fenix Entertainment ed Europictures, in collaborazione con Radio 24. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – , il regista che in passato è stato candidato agli Oscar con “Lanterne rosse”, “La foresta dei pugnali volanti” e “Hero”. La pellicola acclamata dalla critica, dopo aver superato una censura durata quasi due anni, racconta la storia diJiusheng, fuggito da un campo di lavoro forzato per cercare di rivedere, in un frammento di un cinegiornale governativo, la propria figlia. Da anni ha perso i contatti con la famiglia e per lui quelle immagini hanno un valore affettivo inestimabile. Una ricerca rocambolesca piena di colpi di scena, che culmina in un atto d’amore e di commozione che travolgerà i protagonisti della storia narrata dal celebre regista. “One” sarà al cinema dal 16 dicembre ed è distribuito da Fenix Entertainment ed Europictures, in collaborazione con Radio 24. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : 'One second' è il nuovo film di Zhang Yimou - yeosanngi_ : THE SECOND ONE HSJDKLA - Amysama2 : @ksj_art @Diego_el_LOL Me perturbo la second one - nocontextmoloko : @nocontextfooty Hahahahahahaha destroyed in one second - soobitysoob : @futchincel the second one HAHAHAHAAAAHHAA -