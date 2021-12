Nuoto | Barelli saluta Federica Pellegrini | “Ma ti vorrei agli Europei 2022 a Roma”

Leggi su sportface

(Di martedì 30 novembre 2021) “Sono convinto che la tua decisione sia stata presa in un momento importante della tua vita, però a me piace pensare che ci possa essere un’altra manifestazione di addio alvedertidi agosto nel. Grazie per quello che hai fatto e che farai ancora per ilitaliano e la Federazione Italiana”. Questo un frammento del videomessaggio di saluto spedito idealmente dal presidente della Fin, Paolo, a, che oggi, vincendo il titolo nei ‘suoi’ 200 stile liberoAssoluti Invernali di Riccione, ha dato addio alla sua lunga militanza in vasca. “Cara, grazie per tutto quello che hai dato allo ...