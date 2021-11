Nuoto: Assoluti invernali, bene Detti al rientro e doppietta Di Liddo (Di martedì 30 novembre 2021) Cerasuolo firma il nuovo record mondiale juniores nei 50 rana RICCIONE - Ritorno vincente per Gabriele Detti. Nella prima giornata degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione, Detti si ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 novembre 2021) Cerasuolo firma il nuovo record mondiale juniores nei 50 rana RICCIONE - Ritorno vincente per Gabriele. Nella prima giornata degliin vasca corta di Riccione,si ...

vitasportivait : ?? #Nuoto | #Assoluti2021 Simone Cerasuolo ???? campione italiano dei 50 rana?? È del 18enne imolese il risultato p… - corsia4it : #nuoto #Assoluti2021 Prima sessione di gare a Riccione per questo Campionato Italiano Assoluto che oltre ad assegna… - Luxgraph : Detti domina agli Assoluti invernali, record mondiale jr di Cerasuolo - Swim4life_it : Simone Stefanì diventa il terzo all time italiano nei 50 farfalla, nuove leve protagoniste nella prima sessione deg… - varesenews : Assoluti di nuoto in vasca corta, subito un oro per Arianna Castiglioni -