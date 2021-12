Nino Frassica, il dramma della malattia: come sta oggi il comico siciliano (Di martedì 30 novembre 2021) Nino Frassica nel corso della sua vita ha sofferto di vari problemi di salute. Il celebre attore e comico messinese ha lavorato in televisione e al cinema. In tv tutti lo ricorderanno sicuramente nello spettacolo di Renzo Arbore "Indietro tutta", ma recentemente lo abbiamo visto spesso nella trasmissione "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio e nel ruolo del maresciallo Cecchini nella fiction "Don Matteo" su Rai Uno. Dal punto di vista della vita privata, Nino Frassica è stato sposato con Daniela Conti, ma i due poi si sono separati. oggi è sposato con Barbara Exignotis. La vita del comico siciliano, tuttavia, non è stata sempre serena. All'inizio degli anni 2000, l'attore ha ammesso di avere forti dolori ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 30 novembre 2021)nel corsosua vita ha sofferto di vari problemi di salute. Il celebre attore emessinese ha lavorato in televisione e al cinema. In tv tutti lo ricorderanno sicuramente nello spettacolo di Renzo Arbore "Indietro tutta", ma recentemente lo abbiamo visto spesso nella trasmissione "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio e nel ruolo del maresciallo Cecchini nella fiction "Don Matteo" su Rai Uno. Dal punto di vistavita privata,è stato sposato con Daniela Conti, ma i due poi si sono separati.è sposato con Barbara Exignotis. La vita del, tuttavia, non è stata sempre serena. All'inizio degli anni 2000, l'attore ha ammesso di avere forti dolori ...

Advertising

ricordiseriali : non ho appena creato una fanpage su nino frassica - TheNewBarde : RT @ninofrassicaoff: BENVENUTO MARTEDÌ con 4 delle mie foto #ninofrassica #ninofrassicaoff --- Ultimo Novella Bella qui: - pastadirafano : RT @ricordiseriali: l’umorismo di nino frassica è sexy - ricordiseriali : l’umorismo di nino frassica è sexy - Notoriouslebon : RT @Notoriouslebon: Nino Frassica non dice mai Arancino o Arancina perché è un Dio Greco Siciliano che non vuole far scatenare guerre #tal… -