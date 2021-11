Nel bosco di Antonella Clerici la slitta di Babbo Natale e le luci per illuminare gli alberi (Di martedì 30 novembre 2021) Antonella Clerici adora il Natale e la casa nel bosco dove ha scelto di vivere con Vittorio Garrone è perfetta per rendere magico il mese di dicembre. Anche nello studio di E’ sempre mezzogiorno ovviamente non possono mancare l’albero di Natale e gli altri addobbi. L’albero è già pronto, Antonella Clerici è già partita con le ricette per le festività natalizie e adesso anche il suo vero bosco si sta per illuminare. Ci ha pensato Alfio che tra una caduta e l’altra ha sistemato la slitta di Babbo Natale. Antonella Clerici non dimentica che in tv la seguono anche i bambini ed è importante che loro credano alla slitta, alle renne, ai doni, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 novembre 2021)adora ile la casa neldove ha scelto di vivere con Vittorio Garrone è perfetta per rendere magico il mese di dicembre. Anche nello studio di E’ sempre mezzogiorno ovviamente non possono mancare l’albero die gli altri addobbi. L’albero è già pronto,è già partita con le ricette per le festività natalizie e adesso anche il suo verosi sta per. Ci ha pensato Alfio che tra una caduta e l’altra ha sistemato ladinon dimentica che in tv la seguono anche i bambini ed è importante che loro credano alla, alle renne, ai doni, ...

Advertising

pfmajorino : Una giovane donna che partorisce nel bosco, la totale assenza di assistenza. L'impossibilità di varcare i blocchi d… - gualtierieurope : Oggi sopralluogo con @Sabrinalfonsi nel quartiere Don Bosco. Continuiamo a seguire e monitorare la pulizia straordi… - ronconsciousneB : Dopo test sul campo: krump più al mattino nel bosco ombreggiato salendo, frump uscendo verso la cresta, fluff nei m… - fa_buio : Sto andando a comprare delle pigne se mi fermo a pensare che sto pagando per delle cose che si trovano nel bosco mi metto a urlare - federico_bosco : Zemmour non tradisce le aspettative, e nel presentarsi ufficialmente come candidato esordisce tirando in ballo la t… -