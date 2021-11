Natale, Commissione europea ritira le linee guida (Di martedì 30 novembre 2021) linee guida sulla comunicazione relativa al Natale, la Commessione europea le ritira dopo le polemiche. Il dossier con alcuni suggerimenti su cosa si può dire e cosa no, tra cui sostituire ‘Buon Natale’ con ‘Buone feste’ per non offendere nessuno, aveva creato non poche proteste. “La mia iniziativa di redigere linee guida come documento interno per la comunicazione da parte del personale della Commissione nell’espletamento del loro lavoro aveva un obiettivo importante – dichiara la commissaria europea all’Uguaglianza Helena Dalli – illustrare la diversità della cultura europea e dimostrare la natura inclusiva della Commissione europea nei confronti di tutti i percorsi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021)sulla comunicazione relativa al, la Commessioneledopo le polemiche. Il dossier con alcuni suggerimenti su cosa si può dire e cosa no, tra cui sostituire ‘Buon’ con ‘Buone feste’ per non offendere nessuno, aveva creato non poche proteste. “La mia iniziativa di redigerecome documento interno per la comunicazione da parte del personale dellanell’espletamento del loro lavoro aveva un obiettivo importante – dichiara la commissariaall’Uguaglianza Helena Dalli – illustrare la diversità della culturae dimostrare la natura inclusiva dellanei confronti di tutti i percorsi ...

