(Di martedì 30 novembre 2021) Nella giornata di ieri Adamè tornato ad allenarsi in gruppo. Si tratta di una notizia super positiva per il, che deve piano piano recuperare tutti gli indisponibili per ritrovare quell’abbondanza di alternative chead adesso ha fatto quasi sempre la differenza. Il classe ’96 algerino ha rappresentato sin qui una nota L'articolo

Advertising

zazoomblog : Napoli Ounas verso il rinnovo contrattuale fino al 2026 - #Napoli #Ounas #verso #rinnovo - ottopagine : Verso Sassuolo-Napoli, riecco Politano e Ounas #Napoli - infoitsport : Napoli, tornano Politano e Ounas. Messaggio di Spalletti ai tifosi azzurri. Mai vista una cosa del genere a Sassuolo - napolipiucom : Napoli, tornano Politano e Ounas. Messaggio di Spalletti ai tifosi azzurri. Mai vista una cosa del genere a Sassuol… - cn1926it : #Spalletti, la svolta in sette giorni per il suo #Napoli: recuperati due infortunati -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ounas

Spalletti dovrebbe portare a Reggio Emilia anche Politano e, ma nel caso verrebbeo impiegati solo per uno spezzone di gara. Lobotka confermato titolare al fianco di Fabian Ruiz ...Politano ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo al pari di Adam. Novità ... Ilha ritrovato lo sprint con Dries Mertens in attacco e Stanislav Lobotka in mediana . Lo ...Nella giornata di ieri Adam Ounas è tornato ad allenarsi in gruppo. Si tratta di una notizia super positiva per il Napoli, che deve piano piano recuperare ...Nella sfida contro la Lazio mancavano non soltanto i pezzi da 90 Osimhen e Anguissa ma anche Politano e Ounas, oltre al giovane Zanoli ...