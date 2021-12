Napoli contro il Sassuolo? A Radio Marte si discute della difficile trasferta degli azzurri (Di martedì 30 novembre 2021) Testoni, Ravecchia, Giordano e Specchia sono intervenuti a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, per parlare della partita di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra il Sassuolo ed il Napoli. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Stefano Ravecchia, giornalista, sul Sassuolo “Il Sassuolo in casa zoppica ma si esprime bene contro le squadre che ti aggrediscono. Per adesso solo l’Inter è arrivata al Mapei Stadium e posso garantire che senza il torto arbitrale della mancata espulsione di Handanovic non so se avrebbe perso, anzi avrebbe vinto. Certamente contro le piccole le prestazioni sono state inferiori. Può essere che ci sia qualche cambio ... Leggi su retecalcio (Di martedì 30 novembre 2021) Testoni, Ravecchia, Giordano e Specchia sono intervenuti a, nel corsotrasmissione “Sport Live”, per parlarepartita di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra iled il. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Stefano Ravecchia, giornalista, sul“Ilin casa zoppica ma si esprime benele squadre che ti aggrediscono. Per adesso solo l’Inter è arrivata al Mapei Stadium e posso garantire che senza il torto arbitralemancata espulsione di Handanovic non so se avrebbe perso, anzi avrebbe vinto. Certamentele piccole le prestazioni sono state inferiori. Può essere che ci sia qualche cambio ...

Eurosport_IT : VOLA IL MILAN, RALLENTA IL NAPOLI! ???? Messias trascina il Milan contro il Genoa al debutto da titolare in campion… - claudioruss : Il chirurgo maxillo facciale che ha operato #Osimhen: “La forza cinetica generata dallo schiacciamento del viso con… - apetrazzuolo : PRESS CONFERENCE - Napoli, Luciano Spalletti: 'Non paga evitare di protestare contro l'arbitro' - napolimagazine : PRESS CONFERENCE - Napoli, Luciano Spalletti: 'Non paga evitare di protestare contro l'arbitro' - MirkoMorante : RT @Carloalvino: Arbitraggio scarso e a senso unico. Scandalosa la designazione, ma più scandalosa è la tattica di distruggere gli avversa… -