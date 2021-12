Nantes-Marsiglia (mercoledì 1° dicembre, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 30 novembre 2021) Un Marsiglia che continua a stentare e che ha superato con grandissima fatica il Troyes nell’ultimo turno grazie ad un gol di Lirola nel finale prova a ripartire andando a caccia di punti sul terreno del Nantes. La squadra di Koumbouarè siede a quota 19, in una posizione più vicina ai quartieri alti che alla zona retrocessione: InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 30 novembre 2021) Unche continua a stentare e che ha superato con grandissima fatica il Troyes nell’ultimo turno grazie ad un gol di Lirola nel finale prova a ripartire andando a caccia di punti sul terreno del. La squadra di Koumbouarè siede a quota 19, in una posizione più vicina ai quartieri alti che alla zona retrocessione: InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Nantes Vs #Marsiglia è una partita valida per la sedicesima giornata della Ligue 1 che si giocherà stas… - Masinen : Questo thread non meritava di finire, e dunque: ecco lo statunitense dell’Olympique Marsiglia Konrad de la Fuente c… - infobetting : Nantes-Marsiglia (mercoledì 1° dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - ilpodsport : #Calcio Ligue1, puniti i tifosi del Marsiglia: non andranno a Nantes #ilpodsport - sportli26181512 : Ligue1, puniti i tifosi del #Marsiglia: non andranno a #Nantes: Per la squadra del sud della Francia si tratta dell… -