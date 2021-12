Morte Maradona | indagato anche il medico | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 30 novembre 2021) Stando a quanto riferito da La Razon, spunta un nuovoper quanto riguarda ladi Diego Armando. Si tratta di Pedro Di Spagna,che avrebbe dovuto curare il fuoriclasse argentino a domicilio. Ildell'indagine riguarda la bassa frequenza delle visite a casaDiego Jr I pm incaricati delle indagini, infatti, lo accusano per "aver visto il paziente una sola volta e per non aver effettuato un adeguato controllo clinico sul suo stato di salute".a lui, come già agli altri indagati, è stato vietato di lasciare il Paese. Sono poi emerse nei riguardi di Di Spagna numerose negligenze, sottolineando che questi "si è presentato in veste disolo il 12 novembre 2020, ...