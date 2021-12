Morte di Maradona, indagato il medico che avrebbe dovuto curarlo a casa (Di martedì 30 novembre 2021) Stando a quanto riferito da La Razon, spunta un nuovo indagato per quanto riguarda la Morte di Diego Armando Maradona. Si tratta di Pedro Di Spagna, medico che avrebbe dovuto curare il fuoriclasse argentino a domicilio. Il motivo dell'indagine riguarda la bassa frequenza delle visite a casa Maradona. Maradona Diego Jr I pm incaricati delle indagini, infatti, lo accusano per "aver visto il paziente una sola volta e per non aver effettuato un adeguato controllo clinico sul suo stato di salute". Anche a lui, come già agli altri indagati, è stato vietato di lasciare il Paese. Sono poi emerse nei riguardi di Di Spagna numerose negligenze, sottolineando che questi "si è presentato in veste di medico solo il 12 ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 novembre 2021) Stando a quanto riferito da La Razon, spunta un nuovoper quanto riguarda ladi Diego Armando. Si tratta di Pedro Di Spagna,checurare il fuoriclasse argentino a domicilio. Il motivo dell'indagine riguarda la bassa frequenza delle visite aDiego Jr I pm incaricati delle indagini, infatti, lo accusano per "aver visto il paziente una sola volta e per non aver effettuato un adeguato controllo clinico sul suo stato di salute". Anche a lui, come già agli altri indagati, è stato vietato di lasciare il Paese. Sono poi emerse nei riguardi di Di Spagna numerose negligenze, sottolineando che questi "si è presentato in veste disolo il 12 ...

