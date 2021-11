Morisi è innocente | altri no

Leggi su panorama

(Di martedì 30 novembre 2021) Archiviazione per «tenuità del fatto». È finita come tutti sapevamo, anzi, come tutti temevamo. È finita con un nulla di fatto: non era uno spacciatore. Anzi, la droga circolata in una casa una serata, era stata portata da. Ma Lucaintanto ha perso il lavoro, la faccia, forse anche la dignità. Chissà come sta oggi. Chissà cosa ha pensato in tutte queste settimane, troppe, di un’inchiesta che adesso lo possiamo dire, non doveva nemmeno cominciare. Ma che lascia danni irreparabili. Per primo sulla vita di questo ragazzo, per mesi conosciuto come l’inventore della «Bestia», la macchina social di Matteo Salvini e che grazie all’inchiesta ed a certi giornali sappiamo essere omosessuale (il bello è che all’epoca della fuga di notizie eravamo nel pieno del dibattito sul del Zan, che ovviamente vale ma non per tutti) e non solo; sappiamo anche ...