Molestie in diretta tv, la politica dica qualcosa di concreto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il molestatore di Greta Beccaglia ha perso un'occasione per rendere appena un po' meno deprimente, odioso, il comportamento di noi uomini. E con lui anche Giorgio Micheletti («non te la prendere…»). Il primo, anche se distrutto dalla sconfitta della squadra del cuore, quando la giornalista appena rudemente sculacciata gli ha urlato «non lo puoi fare!…» avrebbe dovuto trasalire, capire di avere fatto un inammissibile gesto violento, tornare indietro e scusarsi subito di fronte a lei e ai telespettatori. Invece le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

