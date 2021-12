Molestie in diretta alla giornalista Greta Beccaglia: ecco come è andata a finire la vicenda (Di martedì 30 novembre 2021) Ha generato grande indignazione il video in cui la giornalista sportiva Greta Beccaglia, nell’intento di intervistare alcuni tifosi dopo la partita Empoli-Fiorentina, viene molestata in diretta tv. Molti politici, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo si sono espressi in merito alla vicenda ed hanno duramente condannato l’episodio. View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Sono arrivate ora le pesanti conseguenze per alcuni dei diretti interessati. Il conduttore del programma e giornalista, Giorgio Micheletti, accusato di aver esclamato la frase “non te la prendere” e di non aver adeguatamente difeso la giornalista Greta ... Leggi su trashblog (Di martedì 30 novembre 2021) Ha generato grande indignazione il video in cui lasportiva, nell’intento di intervistare alcuni tifosi dopo la partita Empoli-Fiorentina, viene molestata intv. Molti politici, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo si sono espressi in meritoed hanno duramente condannato l’episodio. View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Sono arrivate ora le pesanti conseguenze per alcuni dei diretti interessati. Il conduttore del programma e, Giorgio Micheletti, accusato di aver esclamato la frase “non te la prendere” e di non aver adeguatamente difeso la...

