Molestie alla giornalista in diretta Tv, Maglie fuori dal coro: «L’attenzione dei media è stata eccessiva» (Di martedì 30 novembre 2021) “Mi pare che gli sia stata data un’importanza eccessiva con tutta questa copertura dei media”. Come sempre fuori dal coro Maria Giovanna Maglie. Che commenta così i palpeggiamenti subiti in diretta dalla giornalista Greta Beccaglia durante un’intervista a un tifoso all’esterno dello stadio di Empoli il 27 novembre. giornalista molestata, Maglie: attenzione eccessiva dei media “Le Molestie rappresentano sicuramente un gesto di straordinaria sgradevolezza. Ma ma mi pare che gli sia stata data un’importanza eccessiva”, dice l’opinionista politicamente scorretta. “Il problema di come si trattano le donne ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 novembre 2021) “Mi pare che gli siadata un’importanzacon tutta questa copertura dei”. Come sempredalMaria Giovanna. Che commenta così i palpeggiamenti subiti inGreta Beccaglia durante un’intervista a un tifoso all’esterno dello stadio di Empoli il 27 novembre.mole: attenzionedei“Lerappresentano sicuramente un gesto di straordinaria sgradevolezza. Ma ma mi pare che gli siadata un’importanza”, dice l’opinionista politicamente scorretta. “Il problema di come si trattano le donne ...

lauraboldrini : Gravissimo quanto accaduto alla giornalista #GretaBeccaglia, a cui va la mia vicinanza. Prima le molestie, poi l’… - AzzolinaLucia : La cosa davvero grave è che #GretaBeccaglia è stata lasciata sola. In mezzo alla strada e dai colleghi. In tanti do… - RaiSport : Le parole di Greta #Beccaglia, la giornalista molestata dopo #EmpoliFiorentina:'Ho subito molestie gravi non accett… - Vanity08335628 : RT @Iperbole_: Il 45enne denunciato per le molestie alla giornalista #GretaBeccaglia si è giustificato nel modo più banale e ignobile possi… - GRETA1SGARBO : RT @SecolodItalia1: Molestie alla giornalista in diretta Tv, Maglie fuori dal coro: «L’attenzione dei media è stata eccessiva» https://t.co… -