Molestie a Greta Beccaglia, l’avvocato del tifoso a iNews24: “I commenti sui social sono più violenti del gesto in sé” (Di martedì 30 novembre 2021) “L’errore fatto da Serrani è grave e ne risponderà eventualmente in tribunale. Ma non credo che sia così grave da rovinare la vita di una persona per sempre o tale da ricevere i commenti violenti che leggo suo social”. Ai microfoni di iNews24, l’avvocato di Andrea Serrani, Roberto Sabbatini, parla a nome del suo assistito, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 novembre 2021) “L’errore fatto da Serrani è grave e ne risponderà eventualmente in tribunale. Ma non credo che sia così grave da rovinare la vita di una persona per sempre o tale da ricevere iche leggo suo”. Ai microfoni didi Andrea Serrani, Roberto Sabbatini, parla a nome del suo assistito, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

valigiablu : Il tifoso fiorentino, la pacca sul sedere alla giornalista sportiva e la differenza fra molestie e violenza sessual… - GiuseppeConteIT : Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco all… - ilpost : Il tifoso che aveva molestato in diretta la giornalista Greta Beccaglia è stato identificato ed è indagato per viol… - _violaviolet : RT @Giulia_B: La realtà corre più veloce dei riassunti, ma questo pezzo di @valigiablu riassume bene la questione, soffermandosi anche sull… - AngelaAngelmi : RT @ilriformista: Anche per il secondo tifoso denunciato l'accusa è di violenza sessuale #gretabeccaglia -