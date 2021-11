Molestie a Greta Beccaglia, arriva una pesante sanzione per il tifoso: la decisione ufficiale (Di martedì 30 novembre 2021) arriva la sanzione per l'uomo che domenica scorsa ha molestato in diretta TV Greta Beccaglia, giornalista, al termine di Empoli-Fiorentina. Si tratta di Andrea Serrani, 45 anni, originario di Chiaravalle, che per il suo gesto ha ricevuto ben tre anni di Daspo. Le dichiarazioni del colpevole Queste le sue dichiarazioni ad una tv locale: “Avevamo perso e ho fatto quel gesto in un momento di stizza e per goliardia. Non avrei mai pensato a tutto quello che sta succedendo. Il mio avvocato sta cercando l’avvocato della giornalista, voglio farle le scuse ufficiali”. Il tifoso viola, ora è anche indagato per violenza sessuale. Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 novembre 2021)laper l'uomo che domenica scorsa ha molestato in diretta TV, giornalista, al termine di Empoli-Fiorentina. Si tratta di Andrea Serrani, 45 anni, originario di Chiaravalle, che per il suo gesto ha ricevuto ben tre anni di Daspo. Le dichiarazioni del colpevole Queste le sue dichiarazioni ad una tv locale: “Avevamo perso e ho fatto quel gesto in un momento di stizza e per goliardia. Non avrei mai pensato a tutto quello che sta succedendo. Il mio avvocato sta cercando l’avvocato della giornalista, voglio farle le scuse ufficiali”. Ilviola, ora è anche indagato per violenza sessuale.

