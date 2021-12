Milan, l’attaccante ha chiesto la cessione a gennaio: Genoa e Torino su di lui! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’amore tra Pietro Pellegri ed il Milan non è mai sbocciato veramente. L’ex Genoa è approdato al club rossonero la scorsa estate e, fino ad ora, ha collezionato appena 4 presenze. PellegriIl classe 2001, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo potrebbe lasciare il Milan già il prossimo gennaio. La dirigenza Milanista potrebbe quindi annullare il prestito con il Monaco, club detentore del cartellino dell’attaccante. Sulle tracce del giocatore ci sono due club italiani: il Genoa (sua vecchia squadra) ed il Torino. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’amore tra Pietro Pellegri ed ilnon è mai sbocciato veramente. L’exè approdato al club rossonero la scorsa estate e, fino ad ora, ha collezionato appena 4 presenze. PellegriIl classe 2001, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo potrebbe lasciare ilgià il prossimo. La dirigenzaista potrebbe quindi annullare il prestito con il Monaco, club detentore del cartellino del. Sulle tracce del giocatore ci sono due club italiani: il(sua vecchia squadra) ed il

Advertising

Milan_News24 : Il nostro Lollo ancora in gol. #Milan pensaci bene che forse l attaccante ideale che l’abbiamo gia - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #Milan cerca un nuovo attaccante: venerdì incontro con l'agente di Darwin #Nunez e del 'crack' Agustin #Alvarez https://t.… - MarSte92__ : RT @MilanLiveIT: #Colombo di nuovo in gol ?? 6° gol per l'attaccante di proprietà del #Milan - MilanLiveIT : #Colombo di nuovo in gol ?? 6° gol per l'attaccante di proprietà del #Milan - hCTsV5JtbVC6eyn : RT @cmdotcom: Il #Milan cerca un nuovo attaccante: venerdì incontro con l'agente di Darwin #Nunez e del 'crack' Agustin #Alvarez https://t.… -