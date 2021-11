Miguel Oliveira | il racconto di una stagione altalenante

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 novembre 2021) L’incidente a Spielberg che ha rovinato tutto. Dai sogni di titolo alla lotta per la top 10:spiega perché la caduta al GP della Stiria ha rovinato la suae la2021: come una caduta può cambiare tuttosarà riluttante a ricordare il 6 agosto 2021. Era la prima giornata di gara dopo la pausa estiva. Con ottime prestazioni nelle ultime gare prima della pausa,si era posizionato tra i migliori in classifica generale ed era pienamente nella lotta per il titolo. Una caduta alla prima sessione del venerdì ha portato il portoghese fuori giri. Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria a Spielberg, infatti, il controllo di trazione della KTM ...