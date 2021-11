“Mi chiamavano deformato” nominato Cavaliere per la sua lotta al bullismo

(Di martedì 30 novembre 2021) Raffaele Capperi, 27 anni,dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo impegno in prima persona nella sensibilizzazione contro ile le discriminazioni” Operaio. Affetto dalla sindrome di Treacher-Collins. Nel corso degli anni ha subito sette interventi al viso e ha vissuto la condizione di non udente fino ai 19 anni quando ha potuto utilizzare uno specifico apparecchio acustico. Da bambino è stato bullizzato e isolato; oggi ha trovato il coraggio di esporsi e usa i social per combattere l’odio e le discriminazioni di cui è stato vittima. (ansa) “Quando mi hanno chiamato i Carabinieri di Piacenza per comunicarmi che l’indomani avrei ricevuto una telefonata dal Quirinale sono andato in panico. Credevo di aver combinato qualcosa. Mai e poi mai mi sarei aspettato si essere...

Il Fatto Quotidiano

Una sfida digitale non facile visto che Capperi sui social ha ricevuto anche offese come "faccia di cavallo" , "schifoso, fai paura" , "Sordo di m***a" . Insulti ai quali Raffaele ha sempre ...