Mertens resterà al Napoli l’anno prossimo? Cosa già trapela (Di martedì 30 novembre 2021) Domani sera, mercoledì 1 dicembre, il Napoli scenderà il campo contro il Sassuolo a margine del turno infrasettimanale, valido per la 15esima di Serie A. La partita si terrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45. Gli azzurri guidati da mister Spalletti, dopo la bellissima vittoria contro la Lazio e la vetta solitaria in classifica, vorrà a tutti i costi sfruttare questa grande occasione, ma, dall’altro lato, ci sono i neroverdi di Dionisi, vincitori sul Milan nell’ultimo turno e sempre ostici da battere. Il protagonista partenopeo dello scorso match contro i biancocelesti di Sarri è stato proprio Dries Mertens, chiamato a sostituire l’infortunato Osimhen. I suoi due gol sono stati uno più spettacolare dell’altro e l’amore tra ‘Ciro’ e i tifosi non è da meno. Il folletto belga ha sempre dichiarato la sua passione per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Domani sera, mercoledì 1 dicembre, ilscenderà il campo contro il Sassuolo a margine del turno infrasettimanale, valido per la 15esima di Serie A. La partita si terrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45. Gli azzurri guidati da mister Spalletti, dopo la bellissima vittoria contro la Lazio e la vetta solitaria in classifica, vorrà a tutti i costi sfruttare questa grande occasione, ma, dall’altro lato, ci sono i neroverdi di Dionisi, vincitori sul Milan nell’ultimo turno e sempre ostici da battere. Il protagonista partenopeo dello scorso match contro i biancocelesti di Sarri è stato proprio Dries, chiamato a sostituire l’infortunato Osimhen. I suoi due gol sono stati uno più spettacolare dell’altro e l’amore tra ‘Ciro’ e i tifosi non è da meno. Il folletto belga ha sempre dichiarato la sua passione per ...

Advertising

Mariano_Amelio : Mertens resterà Il figlio nascerà a Napoli e sarà un napoletano doc:) #NapoliLazio - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Troise: “Il Napoli resterà più di un mese senza Osimhen, in crescita Mertens” - sscalcionapoli1 : Troise: “Il Napoli resterà più di un mese senza Osimhen, in crescita Mertens” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Troise: 'Il Napoli resterà più di un mese senza Osimhen, in crescita Mertens' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Troise: 'Il Napoli resterà più di un mese senza Osimhen, in crescita Mertens' -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens resterà Paolo Cannavaro: 'Sassuolo - Napoli? Meno male che si gioca in trasferta, attenti al contropiede' Mertens ? Mai preoccupato per l'infortunio di Osimhen perché non so in Europa si possono permettere ... Sono certo che il Napoli resterà lì a lottare con le altre squadre'. Comments comments

Alessandro Siani: "Napoli è tornata allo stadio per Maradona, ora non spezziamo la magia" ...un turbinio di emozioni uniche perché Diego è finalmente tornato nella sua casa e lì vi resterà per ... Mertens può essere il suo erede a Napoli? "Vabbè, la storia degli eredi la terrei da parte. Lui ne ...

Mertens resterà al Napoli l’anno prossimo? Cosa già trapela OptiMagazine ? Mai preoccupato per l'infortunio di Osimhen perché non so in Europa si possono permettere ... Sono certo che il Napolilì a lottare con le altre squadre'. Comments comments...un turbinio di emozioni uniche perché Diego è finalmente tornato nella sua casa e lì viper ...può essere il suo erede a Napoli? "Vabbè, la storia degli eredi la terrei da parte. Lui ne ...