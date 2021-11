Mercato Roma, non si ferma la ricerca del centrocampista (Di martedì 30 novembre 2021) La Roma è sempre a caccia di un centrocampista centrale: tanti i nomi fatti finora, da Xhaka a Zakaria, passando per Hector Herrera e Grillitsch. Le ultime voci parlano di un nuovo interessamento (dopo l’accostamento già fatto in estate) al turco Orkun Kokcu, classe 2000 in forze al Feyenoord. Quasi un 2001 visto che è nato il 29 dicembre: nato ad Haarlem, a venti chilometri da Amsterdam, i suoi primi passi nel calcio li ha mossi nel Groningen, prima di essere acquistato appunto dal Feyenoord nel quale ha giocato tre anni nel settore giovanile prima dell’esordio nel 2018. Kokcu è alto 175 cm e le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo hanno reso sin da subito un giocatore capace di spaziare dal ruolo di centrale fino a quello di mezz’ala: abilità palla al piede e visione di gioco, reattività e tiro, insomma un ottimo profilo, anche in ... Leggi su footdata (Di martedì 30 novembre 2021) Laè sempre a caccia di uncentrale: tanti i nomi fatti finora, da Xhaka a Zakaria, passando per Hector Herrera e Grillitsch. Le ultime voci parlano di un nuovo interessamento (dopo l’accostamento già fatto in estate) al turco Orkun Kokcu, classe 2000 in forze al Feyenoord. Quasi un 2001 visto che è nato il 29 dicembre: nato ad Haarlem, a venti chilometri da Amsterdam, i suoi primi passi nel calcio li ha mossi nel Groningen, prima di essere acquistato appunto dal Feyenoord nel quale ha giocato tre anni nel settore giovanile prima dell’esordio nel 2018. Kokcu è alto 175 cm e le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo hanno reso sin da subito un giocatore capace di spaziare dal ruolo di centrale fino a quello di mezz’ala: abilità palla al piede e visione di gioco, reattività e tiro, insomma un ottimo profilo, anche in ...

