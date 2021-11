Mercato Roma, Mayoral cerca più spazio: via già a gennaio? (Di martedì 30 novembre 2021) Movimento in casa Roma in vista del Mercato di riparazione: Tiago Pinto vuole portare a Trigoria i rinforzi giusti per l’obiettivo Champions e contemporaneamente studia dove poter piazzare i giocatori meno idonei al gioco di Mourinho. Se da una parte ci sono gli esuberi Fazio e Santon, in rosa ci sono Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral. In avanti in particolare rimane fortissima la probabilità di dire addio al numero 21: lo spagnolo gioca poco (chiuso da Abraham, Shomurodov e ora, dopo il cambio di modulo, anche da Zaniolo), vuole più spazio e il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid, che pare si sia deciso a cederlo definitivamente altrove. La candidata numero uno rimane la Fiorentina, che vorrebbe l’attaccante indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic. Se la trattativa dovesse andare in porto, ... Leggi su footdata (Di martedì 30 novembre 2021) Movimento in casain vista deldi riparazione: Tiago Pinto vuole portare a Trigoria i rinforzi giusti per l’obiettivo Champions e contemporaneamente studia dove poter piazzare i giocatori meno idonei al gioco di Mourinho. Se da una parte ci sono gli esuberi Fazio e Santon, in rosa ci sono Reynolds, Villar, Diawara e Borja. In avanti in particolare rimane fortissima la probabilità di dire addio al numero 21: lo spagnolo gioca poco (chiuso da Abraham, Shomurodov e ora, dopo il cambio di modulo, anche da Zaniolo), vuole piùe il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid, che pare si sia deciso a cederlo definitivamente altrove. La candidata numero uno rimane la Fiorentina, che vorrebbe l’attaccante indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic. Se la trattativa dovesse andare in porto, ...

Advertising

Gazzetta_it : Caso #Zaniolo a Roma e il mercato si infiamma - antonioamantini : RT @CgilRomaelazio: ?? Chiediamo che il gruppo Tim non venga distrutto da proprietà miopi, interessate più a eliminare competitor dal mercat… - AppaltiLeaks : Roma, Seminario @ancenazionale Procedure negoziate (sopra e sotto soglia) previste per il #PNRR determineranno la… - erenguleryz : @CagatayKulum @SpudFNVPN La vera partita sarà a Roma Se il Galatasaray esce di lì con punti e punti può commerciali… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, asta di mercato per Borja Ma… -