Marina La Rosa: “Tutti noi abbiamo dei sex toys a casa. E menomale!” (Di martedì 30 novembre 2021) Tra le vip è ormai un’abitudine rispondere al box domande su Instagram e a questo non si sottrae neanche Marina La Rosa, la storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Anche lei, ha deciso di rispondere senza filtri alle tante domande dei follower che la seguono, senza porsi limiti e senza tirarsi indietro neanche alle curiosità più piccanti. Vi raccomandiamo... Marina La Rosa critica i falsi amici di Pietro Taricone Oltre alle classiche domande sulla vita di coppia, consigli vari su lifestyle e simili c’è stato anche un utente che ha chiesto: “Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?”. Il riferimento alle recenti stories dell’ex conduttrice de Le Iene è palese. Alessia infatti ha mostrato ai suoi fan la sua collezione di ... Leggi su diredonna (Di martedì 30 novembre 2021) Tra le vip è ormai un’abitudine rispondere al box domande su Instagram e a questo non si sottrae neancheLa, la storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Anche lei, ha deciso di rispondere senza filtri alle tante domande dei follower che la seguono, senza porsi limiti e senza tirarsi indietro neanche alle curiosità più piccanti. Vi raccomandiamo...Lacritica i falsi amici di Pietro Taricone Oltre alle classiche domande sulla vita di coppia, consigli vari su lifestyle e simili c’è stato anche un utente che ha chiesto: “Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?”. Il riferimento alle recenti stories dell’ex conduttrice de Le Iene è palese. Alessia infatti ha mostrato ai suoi fan la sua collezione di ...

