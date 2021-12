Marina La Rosa senza freni | “Ce li abbiamo tutte” | la rivelazione hard

Leggi su ck12

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ex concorrente della prima edizione del GFLasvela il suo segreto e svela che è normale avere questo oggetto in casa.La, conosciuta nel mondo dello spettacolo per aver per avere partecipato alla prima edizione del Grande Fratello e per essersi classificata seconda alla quattordicesima edizione dell’Isola dei famosi, ha cercato con un post sul suo profilo Instagram di sfatare i tabù.La(fonte: gettyimages)Quello che mostra l’ex gieffina è una storia del suo giocattolo erotico per rispondere alla domanda messa nel box di domande fatto da La. La domanda che uno o una dei suoi fan le ha fatto è: “Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?”. “Ma quale tabù?! Tutti noidei ...