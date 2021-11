Marilyn Manson | perquisita la sua casa a Los Angeles dopo le accuse di abusi fisici e sessuali

(Di martedì 30 novembre 2021) La polizia della contea di Losha perquisito ladella rockerledida parte di diverse donne. Il vice sceriffo, Eva Jimenez, ha affermato che è stato notificato un mandato di perquisizione alladi, il cui nome legale è Brian Warner. Il dipartimento dello sceriffo ha dichiarato a febbraio di aver iniziato a indagare su una serie di episodi di violenza domestica controavvenuti tra il 2009 e il 2011. Le donne coinvolte non sono state identificate, ma molte hanno pubblicamente affermato quest’anno di essere state abusate fisicamente, sessualmente ed emotivamente da. L’avvocato di ...

Ieri mattina gli inquirenti dell'ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles hanno eseguito un mandato di perquisizione in un'abitazione di. L'operazione ha avuto luogo nell'ambito delle indagini sulle accuse mosse al rocker da alcune donne (ne abbiamo scritto qui ). Leggi anche Botte, stupri, umiliazioni: cosa dice la ...La casa di Los Angeles di Marilyn Manson è stata perquisita in seguito alle numerose accuse di molestie sessuali avanzate da diverse donne.La polizia di Los Angeles ha perquisito la casa di Marilyn Manson per indagare sulle accuse di aggressione sessuale mosse al rocker dall'attrice de Il trono di spade Esme Bianco. Gli investigatori del ...