Mareggiata a Ostia | Mare Libero | “L’unica soluzione è sgomberare gli stabilimenti”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 30 novembre 2021)– Per metter fine all’erosione che sta divorando la spiaggia di, laè una soltanto: sgomberarla da tutto ciò che vi è stato costruito sopra. A sostenerlo è l’associazione, che da anni si batte perché le spiagge della Capitale – e non solo – possano tornare ad essere fruite gratuitamente e liberamente dalla collettività, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. “La rigidità degli arenili, come spiegano tutti gli studiosi e come indicato nelle norme nazionali e internazionali per prevenire l’erosione costiera, favorisce l’erosione“, spiegano i membri dell’associazione a ilfaroonline.it. “Le onde, che di inverno hanno bisogno di più spazio per essere assorbite, trovano gli ostacoli in cemento e scalzano altra sabbia dalla spiaggia, riportandola in ...