Marani | “Contro il Milan mai come le altre sfide per Shevchenko”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Matteoha parlato della partita specialeilper Andriy. Sarò lo stesso per i tifosi rossoneri

Advertising

sportli26181512 : Marani: 'Ora mi aspetto un Milan che sappia ripartire': “Il Milan è vero che ha avuto due giri a vuoto' - commenta… - tuttoatalanta : Juventus-Atalanta, Marani: 'Juve in difficoltà, contro l'Atalanta ultima chiamata per restare ai vertici'… -

Ultime Notizie dalla rete : Marani Contro

Pianeta Milan

Cade in casail Fanfulla il Seravezza di Ruvo che aggancia con Benedetti solo il primo ... Corradi, Capiluppi, Mhadhbi (21'st Bocchialini), Rustichelli (45'st), Dembacaj, Bertozzini, ...... Buini, Galassi, Bolletta, De Santis (Fuso),(Cirilli), Subbicini, Confessore, Bartolini (...semifinale di Coppa Italia cala il tris all'Assisi - Subasio e stacca il pass per l'ultimo atto...Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato di Genoa-Milan. Andriy Shevchenko, nuovo allenatore dei liguri, affronterà una parte importantissima del suo passato: "Non ...Matteo Marani ha analizzato l’incrocio di domani sera tra il Milan e Shevchenko nella gara contro il suo Genoa: le sue parole Matteo Marani, noto giornalista, dagli studi di Sky Sport ha analizzato la ...