Manovra, Lega vuole che Draghi usi fondi del reddito per tagliare le bollette. “E flat tax al 15% per chi guadagna fino a 100mila euro” (Di martedì 30 novembre 2021) Continuano gli incontri del premier Mario Draghi con i partiti di maggioranza sulla Manovra, ora all’esame della commissione Finanze del Senato dove sono stati depositati 6.290 emendamenti. La deLegazione della Lega, composta dai due capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e dal ministro allo Sviluppo Giancarlo Giorgetti, ha espresso “forte preoccupazione per il caro-bollette, che rischia di ridimensionare i vantaggi del taglio delle tasse” – tutto concentrato sui redditi medio alti – e ha suggerito “di intervenire recuperando risorse dalla riforma del reddito di cittadinanza“, cosa che il governo non intende fare visto che la misura è appena stata rifinanziata. Togliere ai poveri per dare a tutti gli altri, insomma. Peraltro Draghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Continuano gli incontri del premier Mariocon i partiti di maggioranza sulla, ora all’esame della commissione Finanze del Senato dove sono stati depositati 6.290 emendamenti. La dezione della, composta dai due capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e dal ministro allo Sviluppo Giancarlo Giorgetti, ha espresso “forte preoccupazione per il caro-, che rischia di ridimensionare i vantaggi del taglio delle tasse” – tutto concentrato sui redditi medio alti – e ha suggerito “di intervenire recuperando risorse dalla riforma deldi cittadinanza“, cosa che il governo non intende fare visto che la misura è appena stata rifinanziata. Togliere ai poveri per dare a tutti gli altri, insomma. Peraltro...

