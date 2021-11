Manovra: Lega a Draghi, ‘recuperare risorse per bollette da rdc’ (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 20 nov. (Adnkronos) – La deLegazione della Lega ha espresso al presidente del Consiglio Mario Draghi “forte preoccupazione per il caro-bollette, che rischia di ridimensionare i vantaggi del taglio delle tasse, suggerendo di intervenire recuperando risorse dalla riforma del Reddito di Cittadinanza. L’obiettivo della Lega è aiutare in modo concreto famiglie e imprese, mantenendo il sussidio solo per alcune categorie ben precisate”. Lo si apprende in una nota del partito di Matteo Salvini diramata subito dopo l’incontro con il premier e il ministro dell’Economia Daniele Franco, presente anche il responsabile ai Rapporti col Parlamento Federico D’Incà. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 20 nov. (Adnkronos) – La dezione dellaha espresso al presidente del Consiglio Mario“forte preoccupazione per il caro-, che rischia di ridimensionare i vantaggi del taglio delle tasse, suggerendo di intervenire recuperandodalla riforma del Reddito di Cittadinanza. L’obiettivo dellaè aiutare in modo concreto famiglie e imprese, mantenendo il sussidio solo per alcune categorie ben precisate”. Lo si apprende in una nota del partito di Matteo Salvini diramata subito dopo l’incontro con il premier e il ministro dell’Economia Daniele Franco, presente anche il responsabile ai Rapporti col Parlamento Federico D’Incà. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

