Manchester United: l’esordio di Ralf Ragnick può slittare di qualche giorno (Di martedì 30 novembre 2021) l’esordio di Ralf Ragnick sulla panchina del Manchester United, previsto per la gara di Premier League contro l’Arsenal di giovedì, potrebbe slittare di qualche giorno. Mancano all’appello, infatti, tutti i visti necessari per entrare in Gran Bretagna a causa sia delle formalità amministrative sia delle nuove restrizioni legate al nuovo dilagare del Covid-19. La speranza per i Red Devils è quella di avere a disposizione il tecnico per la gara di domenica contro il Crystal Palace. Nel frattempo la squadra rimane sotto la guida di Michael Carrick. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021)disulla panchina del, previsto per la gara di Premier League contro l’Arsenal di giovedì, potrebbedi. Mancano all’appello, infatti, tutti i visti necessari per entrare in Gran Bretagna a causa sia delle formalità amministrative sia delle nuove restrizioni legate al nuovo dilagare del Covid-19. La speranza per i Red Devils è quella di avere a disposizione il tecnico per la gara di domenica contro il Crystal Palace. Nel frattempo la squadra rimane sotto la guida di Michael Carrick. SportFace.

