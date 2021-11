Maignan, una foto sconvolgente: com'era ridotta la sua mano dopo l'operazione | Guarda (Di martedì 30 novembre 2021) Operato al polso a metà ottobre, Mike Maignan ha fatto un recupero lampo ed è tornato in campo domenica a San Siro contro il Sassuolo, seppur in un match non propriamente fortunato per il Milan (sconfitto 3-1 dagli emiliani). Il portiere rossonero e della Nazionale francese ha comunque sorpreso tutti, mentre il suo sostituto Ciprian Tatarusanu (eccetto l'uscita a vuoto di Firenze) si è comportato bene in campo al suo posto. Maignan domenica scorsa è tornato e si è ripreso il suo posto tra i pali, quando, da pronostici iniziali, avrebbe dovuto saltare più partite per tornare a fine dicembre o addirittura per il match dell'Epifania di gennaio a San Siro contro la Roma. La storia su Instagram di ringraziamento ai medici - Segno di una mentalità da vincente e di grande voglia, ma anche merito dei medici che l'hanno operato. Tanto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Operato al polso a metà ottobre, Mikeha fatto un recupero lampo ed è tornato in campo domenica a San Siro contro il Sassuolo, seppur in un match non propriamente fortunato per il Milan (sconfitto 3-1 dagli emiliani). Il portiere rossonero e della Nazionale francese ha comunque sorpreso tutti, mentre il suo sostituto Ciprian Tatarusanu (eccetto l'uscita a vuoto di Firenze) si è comportato bene in campo al suo posto.domenica scorsa è tornato e si è ripreso il suo posto tra i pali, quando, da pronostici iniziali, avrebbe dovuto saltare più partite per tornare a fine dicembre o addirittura per il match dell'Epifania di gennaio a San Siro contro la Roma. La storia su Instagram di ringraziamento ai medici - Segno di una mentalità da vincente e di grande voglia, ma anche merito dei medici che l'hanno operato. Tanto che ...

