L’Ue ritira il “documento boomerang” | ma non “vietava” il Natale

Un documento solo a uso interno, ma comunque "inadeguato allo scopo prefisso", "non maturo", e al di sotto degli standard richiesti dalla Commissione. E che quindi - hanno precisato i portavoce di Bruxelles - sarà ritirato e interamente rivisto. È finita così, con un "mea culpa" e una marcia indietro della Commissione europea, la polemica scoppiata intorno alle "Linee guida per la comunicazione inclusiva" dei funzionari con il pubblico, che fra le altre cose sconsigliavano l'uso di alcune espressioni consuete, come "periodo natalizio", suggerendo di sostituirle con altre più neutre come "periodo delle vacanze" nell'intento "politically correct" di rispettare tutte le culture e religioni presenti nella società europea.Il portavoce Eric Mamer ha sottolineato che il documento non aveva natura obbligatoria ma solo di raccomandazione.

