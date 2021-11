L’Ue cancella la parola “Natale” e il nome “Maria” | “Per non discriminare nessuno”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 30 novembre 2021) Bruxelles – Evitare di usare lae i nomi “” e “Giovanni” perché “troppo cristiani” e potrebbero offendere la sensibilità dei non credenti. E’ quanto prevede un nuovo documento della Commissione Europea intitolato “Union Of Equality. European Commission – Guidelines for Inclusive Communication” (Unione dell’uguaglianza. Linee guida della Commissione europea per una comunicazione inclusiva) dove vengono indicati i nuovi criteri per la comunicazione esterna ed interna della medesima Commissione. “L’uguaglianza e la non discriminazione sono valori fondamentali dell’Unione europea”, si legge nell’introduzione del documento lungo 32 pagine che reca in calce la firma della commissaria per le pari opportunità, Helena Dalli. “La Commissione europea – afferma Dalli – deve dare l’esempio nella sua ricerca verso un’Unione ...