Luca Morisi, la Procura chiederà l'archiviazione (Di martedì 30 novembre 2021) La 'particolare tenuità del fatto' ha spinto la Procura di Verona a chiedere l'archiviazione del caso Luca Morisi, il social media manager della Lega creatore della cosiddetta 'Bestia'. Lo anticipa il Corriere della Sera, che ripercorre le tappe che hanno portato all'indagine a carico di Morisi, protagonista di un festino a base di droga e sesso con due giovani ragazzi rumeni. Era metà agosto quando il social media manager contatta attraverso un sito di incontri due giovani escort. Gli chiede di raggiungerlo nella sua villa a Verona, per passare una notte insieme. Le chat di quella sera scagionano Morisi dall'accusa di spaccio: non è stato lui a Procurare ai due giovani la droga dello sballo. Lui, come ha poi ammesso, si era Procurato la cocaina poi ...

