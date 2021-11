Love Is In The Air, Puntate 6-10 Dicembre 2021: Serkan Ama Ancora Eda! (Di martedì 30 novembre 2021) Love Is In The Air, trama Puntate dal 6 al 10 Dicembre 2021: Serkan è felice di aver incontrato nuovamente Eda e, nonostante i litigi, vuole conquistarla. L’uomo però non sa nulla sull’identità della piccola Kiraz… A Love Is In The Air è ormai iniziata la seconda stagione e avrà presto luogo il tanto atteso incontro tra Eda e Serkan. Nonostante la Yildiz si sia allontanata dall’architetto proprio per via del suo comportamento, Serkan dimostrerà di essere Ancora molto innamorato della ragazza e di volerla riconquistare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Love Is In The Air: dove eravamo rimasti Eda e Serkan continuano a viaggiare in camper dove incontrano ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 30 novembre 2021)Is In The Air, tramadal 6 al 10è felice di aver incontrato nuovamente Eda e, nonostante i litigi, vuole conquistarla. L’uomo però non sa nulla sull’identità della piccola Kiraz… AIs In The Air è ormai iniziata la seconda stagione e avrà presto luogo il tanto atteso incontro tra Eda e. Nonostante la Yildiz si sia allontanata dall’architetto proprio per via del suo comportamento,dimostrerà di esseremolto innamorato della ragazza e di volerla riconquistare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Is In The Air: dove eravamo rimasti Eda econtinuano a viaggiare in camper dove incontrano ...

