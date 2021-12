Love i in the air anticipazioni 1° dicembre 2021: Aydan non vuole affrontare Serkan e caccia Kemal (Di martedì 30 novembre 2021) Love is in the air torna domani, mercoledì 1° dicembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con la nuova puntata: Aydan caccia Kemal. Love is in the air torna domani, mercoledì 1° dicembre 2021, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Le anticipazioni mettono un po' in crisi il rapporto tra Aydan e Kemal. Nella tenuta dei Bolat, infatti, Aydan e Kemal festeggiano l'inizio della loro convivenza: Aydan non ha detto a Serkan della sua relazione con Kemal, ma ora che Serkan dovrebbe partire per tre mesi per New York, i due hanno deciso di vivere insieme. Quando Aydan chiama ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021)is in the air torna domani, mercoledì 1°, su Canale 5 alle 16:55 con la nuova puntata:is in the air torna domani, mercoledì 1°, su Canale 5 alle 16:55 con una nuova puntata. Lemettono un po' in crisi il rapporto tra. Nella tenuta dei Bolat, infatti,festeggiano l'inizio della loro convivenza:non ha detto adella sua relazione con, ma ora chedovrebbe partire per tre mesi per New York, i due hanno deciso di vivere insieme. Quandochiama ...

